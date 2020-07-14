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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı

Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı

Türkiye'nin Suriye sınırında terörden arındırdığı bölgelerde PKK/YPG'nin faaliyetleri yakından takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda son operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıklandı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 11:14
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