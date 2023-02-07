Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye'deki depremle alay etti

Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleriyle gündeme gelen Charlie Hebdo dergisi, Türkiye'deki depremle alay etti.

Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürde, Türkiye'deki depremden bahsedilerek "tank göndermeye bile gerek yok" ifadesine yer verildi.

Fransız derginin Türkiye'deki depremde oluşan tahribatla alay etmesi tepki topladı. Dergi daha önce İtalya'da yaşanan depremle de alay etmişti.

Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği karikatürler sebebiyle 2015 yılında silahlı saldırıya uğramıştı.