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Fransız DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Fransız DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 10:58
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