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Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Güncel 13.11.2022, 09:03
Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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