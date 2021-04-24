Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı'na başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babası bu sabah vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için baş sağlığı mesajı yayımladı.
Güncel 24.04.2021, 11:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası, Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde önemli yeri olan Rüstem Tatar beyfendinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, sayın Cumhurbaşkanı, ailesi ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
Kaynak: AA
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