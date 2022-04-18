Fuat Oktay'dan Pençe-Kilit Operasyonu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor. Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde, gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."