Fuat Oktay'dan Pençe-Kilit Operasyonu paylaşımı
Kuzey Irak’ta gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını söyledi.
Güncel 18.04.2022, 07:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor. Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde, gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."
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