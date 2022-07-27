Fuat Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Güncel 27.07.2022, 17:25 27.07.2022, 17:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı ve Pençe-Yıldırım Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Mevlüt Yoğurtcu, Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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