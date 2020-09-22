Fuat Oktay'dan Yunanistan'a Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına davranması çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır" dedi.

Oktay'ın açıklamlarından başlıcaları şu şekilde:

"Rum-Yunan ikilisi gerçekleri görür, iki egemen devletli çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse Türkiye bunu destekleyecektir."

"(Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlaması) Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur"

Kaynak: AA