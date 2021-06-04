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'Futbolda şike' davasında karar açıklandı

Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel 04.06.2021, 11:38 04.06.2021, 12:12
'Futbolda şike' davasında karar açıklandı

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

"Futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

AA

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#dava
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