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Füzeyle vurulan kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Güncel 27.02.2022, 18:37
Füzeyle vurulan kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Alınan bilgiye göre, 229 metre uzunluğunda 47 bin 167 groston ağırlığındaki Panama bandıralı gemi, saat 14.50'de İstanbul Boğazı'na kuzeyden giriş yaptı.

Gemi, yaklaşık 1,5 saat süren geçişin ardından hasar tespit çalışmaları için Yalova Limanı'na seyrine devam etti.

#füze #kargo gemisi #İstanbul Boğazı
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