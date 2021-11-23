Galatasaray stadında vinç kazası: 3 yaralı
Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, devrilen vincin kaldırılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Güncel 23.11.2021, 13:08
Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi.
Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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