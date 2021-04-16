Gara 3 PKK'lıya mezar oldu
Gara'da 3 PKK'lı terörist TSK'nın hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Güncel 16.04.2021, 19:16
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü