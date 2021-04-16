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Gara 3 PKK'lıya mezar oldu

Gara'da 3 PKK'lı terörist TSK'nın hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güncel 16.04.2021, 19:16
Gara 3 PKK'lıya mezar oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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