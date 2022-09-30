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Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA tarafından etkisiz hale getirildi.

Güncel 30.09.2022, 19:48
Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA  tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

#gara
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