banner39

Gara'da MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güncel 02.12.2021, 09:44
Gara'da MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

banner53
#gara #MİT #operasyon
Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?