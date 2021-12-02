Gara'da MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.