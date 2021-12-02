Gara'da MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güncel 02.12.2021, 09:44
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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