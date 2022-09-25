Gara'da teröristler havadan vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.