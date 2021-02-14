Malatya Valisi Baruş: 13 şehitten 10'unun kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Terör örgütü PKK Gara'da mağarada 13 vatandaşımızı canice katletti. Olayın ardından başlatılan operasyonla terör örgütüne ağır bir darbe vurulurken, Malatya Valisi Aydın Baruş olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Baruş mağarada katledilen bazı vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini aktardı.

Şehit edilen bazı vatandaşlarımızın isimleri şu şekilde:

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er Adil Kabaklı

24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Vedat Kaya

15 Temmuz'da alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015'te alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş

Aydın Köse,

Muhammet Salih Kanca

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 14:35