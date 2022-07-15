Gazi Meclis'te 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) "Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi" açıldı. O geceyi anlatan film gösterimi gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, halkın darbeye karşı direnişinin dünya tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Şentop, 15 Temmuz'da hedef alınan en önemli kurumlardan birinin TBMM olduğunu vurguladı.

Darbecilerin hesaplarını sembolik mekan ve hedeflere göre yaptığına işaret eden Şentop, "Darbeciler, dünyanın hiçbir yerinde doğrudan halkla çatışmak istemezler. Çünkü darbe zaten meşruiyet zemini olmayan bir harekettir. Halkı da karşılarına alarak bu meşruiyeti olmayan hareketi daha da zayıflatmak istemezler. Ama darbeciler 15 Temmuz'da doğrudan halkı hedef alarak hareket etti. Milleti hedef gözeterek ateş ettiler" diye konuştu.

"İlk defa anayasal düzeni korumak için halk hareketi gerçekleşti"

Şentop, darbe girişiminde TBMM, Cumhurbaşkanı ve külliyenin hedef alındığını anımsatarak bu olayların darbecilerin milleti temsil eden kurumlara karşı nasıl büyük bir kin içerisinde olduklarını gösterdiğini belirtti.

TBMM'ye üç bomba atıldığını hatırlatan Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin bizzat kendisini ve iradesini hedef alan büyük bir ihanet hareketi olduğunu söyledi.

Milleti ve milletin temsil makamlarını hedef alan hain saldırının unutulmaması gerektiğini dile getiren Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bence 15 Temmuz'un bastırılması çok daha önemli, çok daha büyük destansı bir harekettir. Çünkü tarihimiz boyunca Sultan Abdülaziz döneminden beri darbelere maruz kalmış, siyasi iktidarların darbelerle değiştirildiği bir ülkeyiz. Tarihimizde bir başbakan, iki bakanın idam edildiği bir darbe hatırası var. Dolayısıyla böyle bir tarihi süreçten gelen ülkemizin, milletimizin 15 Temmuz'da gerçekleşen bu hain teşebbüsü bastırması çok önemli bir hadisedir. 15 Temmuz, darbelerle oluşan tarihi dönemin kapatıldığının tescil edildiği bir gecedir. Bu yönüyle 15 Temmuz'a çok net bir şekilde halk hareketi diyebiliriz. Böyle bir hareket dünya tarihinde de yoktur. Çünkü halk hareketleri dünya tarihinde hep siyasi iktidarlara karşı gelişmiştir; hükümeti değiştirmek, kralı indirmek gibi... 15 Temmuz'da ilk defa anayasal düzeni korumak, kendi seçmiş oldukları temsilcilerin yönettiği bir yönetim şeklini muhafaza etmek için halk hareketi gerçekleşmiştir."

"Türkiye kendi alanını kendisinin belirleyeceğini göstermiştir"

Şentop, 15 Temmuz'un devlet ve milletin bütünleştiği zaman neleri yapabileceğini açıkça gösteren bir hareket olduğunu belirtti.

Olayın uluslararası boyutlarına da dikkati çeken Şentop, "Türkiye'ye biçilen uluslararası bir aktör pozisyonu vardı. O pozisyona Türkiye'yi uydurmak için gerçekleştirilmiş bir hareketti bu. Türkiye buna uymayacağını, kendi alanını ve yerini bizzat kendisinin belirleyeceğini o gece göstermiştir" dedi.

Mustafa Şentop, 15 Temmuz'da yaşanan olayların hatırasını tekrar yaşatmak için sergiyi düzenlediklerini ifade ederek bir daha böyle hatırların yaşanmamasını temenni etti. Şentop, fotoğraf sergisini gezdikten sonra bombalanan yere çiçek bıraktı.

Sergi açılışına AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile birlikte bazı milletvekilleri ve Meclis bürokratları da katıldı.