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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, 26 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 44 gram uyuşturucu madde, 35 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız silah ve bunlara ait 75 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA

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