Gazze'ye yeni saldırı
İsrail'in savaş uçakları ve topçu birlikleriyle Gazze'ye yönelik yeni bir saldırı başlattığı, Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerinin bombalandığı bildirildi.
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Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.
Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
AA