Gazze'ye yeni saldırı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında şu ana kadar en küçüğü 5 aylık bebek 34 çocuk şehit edildi

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Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

AA