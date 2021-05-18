Gazzeli ambulans şoförü: 'Hiçbir insan tahammül edemez'

İsrail katliamının sürdüğü Kudüs ve Gazze’de arama kurtarma ve sağlık ekipleri de ölümü hiçe sayıyor. O isimlerden biri olan Gazzeli ambulans şoförü, Feda İfani, kurbanların çoğunluğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu söyledi.

İNSAN TAHAMMÜL EDEMEZ

İfani, şunları söyledi: “Gördüğümüz manzaralar öyle dehşete düşürücü ki, anlatamam. Bizim işimiz insanları kurtarmak, kendi halkımızı kurtarmak. Fakat aynı zamanda öyle dehşet manzaralar görüyorsunuz ki. Çocuklar, kadınlar hepsi silahsız. Ellerinde hiçbir silah olmayan sivil insanlar. İnanın bütün varlığımla teminat veririm ki, bu gördüklerimize dünya üzerinde hiçbir insan tahammül edemez. Bugünlerde karşılaştığımız sadece bunlar. Kurtardıklarımızdan yüzde 80’i kadın ve çocuklar. Onların arasında hiç bir asker yok.”

Yeni Şafak