Geçen ay 2'si gri kategoride 103 terörist etkisiz hale getirildi, 17 terör eylemi engellendi

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki sivil vatandaşlara yönelik terör saldırısının faillerinin kısa sürede yakalandığını ve saldırıyla bağlantılı tüm faillerin yakalanmasına da devam edildiğini belirten Çataklı, saldırının ardından dezenformasyon makinesinin devreye girdiğini dile getirdi.

Çataklı, terör örgütü tarafından oluşturulan terör yuvalarını korumak için İstiklal Caddesi saldırısının faillerini savunmaya kalkmanın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesini ve devlet aklını hafife almak olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İstiklal Caddesi'ndeki sivillere yönelik saldırının fotoğrafı açıktır. Küresel güçlerin beslediği, içeride de bazı mahfillerin açık açık avukatlığını yaptığı PKK/YPG terör örgütü, daha önce yüzlerce kez yaptığı sivil katliamlarına bir yenisini daha eklemiştir. Devlet de faillerini bulmuştur, bulmaya da devam etmektedir. Mesele bu kadar açık ve nettir."

Terörle mücadelede kasım ayı verilerini paylaşan Çataklı, PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere, 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1205 operasyon yapıldığı bilgisini verdi.

Kırsal alanda PKK'nın dağ kadrosundan 3'ü ölü, 2'si sağ ve 5'i teslim olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, "Yapılan tüm operasyonlarda, aralarında 2'si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 103 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 3'ü ölü, 91'i sağ, 9'u teslim şeklindedir. 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur." diye konuştu.

İsmail Çataklı, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 bin 110 şüpheliden 840'ının PKK/KCK, 991'inin FETÖ, 259'unun DEAŞ ve 20'sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınanların 376'sının tutuklandığını vurgulayan Çataklı, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız dağdaki terörist sayısının 120'nin altına indiğine dair açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamanın bazı çevreler tarafından bilinçli şekilde manipüle edildiğini görüyoruz. Elbette tüm terörist sayısı, terörist varlığı sadece dağlardan ibaret değil. Şehirlerimizde işbirliği yapanlar, yardım yataklık yapanlar, yurt dışı kadroları var. Sayın Bakanımızın '120'nin altı' diye verdiği sayı, terör örgütünün eli silahlı dağ kadrosundaki terörist sayısıdır. PKK dışında Türkiye'de başka terör örgütleri de var."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, tüm terör operasyonlarında 136 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğine işaret ederek, 148 silah, 44 mayın/EYP, 122 el bombası, 375 kilogram patlayıcı madde, 32 bin 996 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

"Kasım ayında 17 terör eylemi engellendi" diyen Çataklı, 1 Ekim'de başlayan Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının 15 bölgede devam ettiğini kaydetti.

Çataklı, Düzce Gölyaka'da 13 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar en büyüğü 4,3 olmak üzere 444 artçı sarsıntının meydana geldiğini vurguladı, 96 yaralının 3'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında 59 bin 852 bina ve 156 bin 998 bağımsız bölümün incelendiğine dikkati çeken Çataklı, "Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899'dur. Yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda bugüne kadar 10 bin 290 konut, 975 iş yeri ve 60 araç olmak üzere 11 bin 325 zarar tespiti yapılmıştır." açıklamasında bulundu.