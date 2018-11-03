Gençler için alt kurul oluşturulabilir

Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'gençlere müjdeli haberi vermiş olalım' diyerek Cumhurbaşkanlığı politikalar alt kurullarından birisinde gençlerle ilgili alt kurul oluşturulmasının gündeme alınabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz.

Gençlerin gerisinde kalan değil, onların önünü açan, onlara rota çizen bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.

Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği arttırmamız lazım, buna gayret etmemiz lazım.

Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini hazırlamaktır.

Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz.

Danıştay'ın öğrenci andı kararını iyi niyetli görmüyorum. Bu metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır, ondan daha güçlü bir ant olabilir mi?"

Kaynak: Ajanslar