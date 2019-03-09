Gençler Kandil'den, Pensilvanya'dan emir almayacak

İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu, Umumi Heyet üyeleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İlim Yayma vakfi 48. Genel Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı kurucu üyelerinden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan katıldı.

Ülker grubunun ikramda bulunduğu Genel kurulun açılış konuşmasını İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Yücel Çelikbilek yaptı.

Daha sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız.

Bireysel hak ve özgürlükler ile insan onurunu yüceltmeyi temel gayemiz olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de tüm alanlarda sağladığımız kazanımları kararlılıkla korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz. Mücadeleyle dolu bu uzun yolculuğumuzda, 31 Mart seçimleri önemli bir dönüm noktasıdır.

"İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Oktay'a, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından bir hediye takdim edildi.

Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 13:43