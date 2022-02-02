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Genelkurmay Başkanı, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ile bir araya geldi.

Güncel 02.02.2022, 13:17
Genelkurmay Başkanı, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral en-Nabit, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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#Genelkurmay Başkan #Katar Genelkurmay Başkanı
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