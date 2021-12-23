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Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçinin yaralandığı bildirildi.

Güncel 23.12.2021, 09:38
Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#geri dönüşüm #patlama
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