Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçinin yaralandığı bildirildi.
Güncel 23.12.2021, 09:38
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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