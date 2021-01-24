Giresunlu Nuri Genç hoca vefat etti

Başta Giresun olmak üzere Karadeniz bölgesinin önemli kanaat önderlerinden emekli Kur'an Kursu öğreticisi, Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası Nuri Genç (91) hoca Hakk'a yürüdü.

Genç Ankara Şehir hastanesinde covid 19 tedavisi görüyordu.

Merhumun cenazesinin, Giresun'un Bulancak ilçesinde saat 11.00 de kılınacak cenaze namazından ardından Piraziz ilçesi Tepeköy köyünde defnedileceği bildirildi.

Başkan Erbaş'tan Taziye Mesajı:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, emekli Kur'an Kursu Öğreticisi Nuri Genç Hoca için kişisel sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı yayınladı.

Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah’tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun.

NURİ GENÇ KİMDİR?

1930 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya geldi.

Dedeleri Batum’dan önce İstanbul’a, oradan Bursa ve Adapazarı bölgesine, son olarak da Bulancak’a yerleşti.

Çocukluk yılları Kur’an eğitiminin ve kitap bulmanın zor olduğu yıllarda mücadele içinde geçti.

Kur’an eğitimini tamamlamak için dağlara çıktı.

Orada kaçak olarak medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi.

İlk görevine fahri resmi statü ile Samsun’un Terme ilçesinde Kur’an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz’in Güney Köyü ve Bozat beldesinde görev aldı.

Bu görevlerinin ardından Bulancak’a resmen Kur’an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Bulancak’ta Türkiye Diyanet Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Nuri Genç Hoca bugüne kadar yüzlerce hafız yetiştirdi.