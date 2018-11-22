Göç İdaresinden yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'ye sığınan ve yaşayan Suriyelilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gündemdeki iddiaları değerlendiren Ayaz, şunları ifade etti:

"Suriyelilerin suç oranlarının fazla olduğu, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den bedava ev verildiği, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye sınavsız girdikleri bilgileri doğru değil.

“SUÇ ORANI ABARTILIYOR”

Suriyelilerin tamamının suçlu, hepsinin tacizci olması gibi bir hal kesinlikle söz hususu değil. Suç oranları düşük. Bunların bir bölümü de kendi içlerinde olan olaylar.

“FIRSAT BULDUKLARINDA ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR”

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından beri 281 binden fazla Suriyeli ülkesine gitti. Gidişler sürüyor. Yılbaşından bu güne 51 binden fazla düzensiz göçmeni ülkelerine sevk ettik. Bunların 26 binden fazlası da Afganlardan meydana geliyor.

Önümüzdeki dönemde de düzensiz göçle mücadele ve bunun önlenmesi için her türlü önlemi almaya ilgili kolluk birimlerimizle devam edeceğiz.

SOSYAL UYUM YARDIMI NEDİR?

Kısa adı SUY olan bu destek programı, biri finansör olmak üzere toplam dört ortaktan oluşmaktadır. SUY desteğinin finansörü Avrupa Birliği üye ülkeleridir. Uygulayıcı ortaklar ise Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Program kapsamında kamp dışında yaşayan ve belli şartları sağlayan Suriyelilere gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamaları için aylık 120 lira verilmektedir. Kart, nakit çekmek için herhangi bir ATM’de ya da POS (satış noktası) cihazı aracılığıyla ürün satın almak için kullanılabilir.

SUY’un finansmanı ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Ülkemizde yaşayan mülteciler için ayrılmış kaynak sadece Suriyeliler için kullanılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, Ajanslar





Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 13:11