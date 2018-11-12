Göçmen teknesi battı: 4 ölü, 6 kayıp

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 13 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Kaybolduğu belirtilen 13 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler ile cesetler Sahil Güvenlik botuyla Sahil Güvenlik Dikili Kolluk Destek Tim Komutanlığına getirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 15:55