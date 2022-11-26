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Gölyaka depreminde 181 yapı ağır hasar gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 181 yapıda ağır hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Güncel 26.11.2022, 10:46
Gölyaka depreminde 181 yapı ağır hasar gördü

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#deprem
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