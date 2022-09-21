Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu, tanıyan ilk ülke Türkiye oldu

Türk Dünyasını buluşturacak güvenli bir liman olmayı sağlayacak olan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruluşunu resmen ilan etti. Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan da Türkiye oldu.

İlk temsilciliğini de Ankara Çankaya Beştepe Mahallesi’nde açan Batı Azerbeycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti 100 yıldan beri ayrı düşürülen Türk dünyasını yenide buluşturma çabasında.

Ankara’daki temsilciliğinin açılışına katılan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başşehri Ankara’da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan da, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

Öte yandan, Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov'un imzaladığı resmi atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Cumhurbaşkanı Talibov'un Uluslararası ilişkiler ve iktisat yardımcısı görevine Nusret Yahyabeyler getirildi. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde vazifeli Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı yönetim başkanlığına Bülent Özgül, Cumhurbaşkanı vitse prezident'i görevine Erdal Antakyalı, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine İsmet Kavruk, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine Cengiz Çiçek, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine Ahmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine Ragıp Taygan,Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine Sadullah Hasoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine Necmettin Çelik, Cumhurbaşkanı yardımcısı görevine ve Dışişleri Bakanlığı görevine Mehmet Ali Arslan, Sağlık Bakanlığı görevine Rövşan Celilov atandı.