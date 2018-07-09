Gözler yeni kabinede, bu akşam açıklanacak

Dünya Bülteni Haber Merkezi

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de yeni kabinede kimlerin olacağı ve yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı. Seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte artık Türkiye'de yönetim sistemi de değişiyor. Bu kapsamda uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Başbakanlık kaldırılıyor. Başbakanlığın kaldırılmasının ardından ise tüm bakanlıkların Cumhurbaşkanı'na bağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de edeceği yemin ile resmen başlayacak. Bu kapsamda merak edilen konulardan birisi de yeni kabine de kimlerin olacağı ve yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı soruları. İşte detaylar;

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yönetim sistemiyle artık milletvekilleri bakan olamayacaklar. Milletvekillerinin Bakan olması için ise bu görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Bu kapsamda yeni yönetim sisteminin ilk kabinesinde olacak isimlerde merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada yeni kabinenin 9 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00'de açıklayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında ayrıca yeni kabine ile ilk toplantısının da 13 Temmuz Cuma günü yapacağını açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:23