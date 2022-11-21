Gri kategorideki terörist teslim oldu

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı,

ailesinin Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinde bulunduğu belirlendi.

Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte Evlat Nöbetinde 39. buluşma gerçekleşecek olurken, ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 109'a yükseldi.