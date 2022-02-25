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GSM operatörlerinden Ukrayna'daki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanımladı.

Güncel 25.02.2022, 13:01 25.02.2022, 13:05
GSM operatörlerinden Ukrayna'daki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

3 GSM operatörü, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımladığını duyurdu.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

#Türk Telekom #turkcell
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