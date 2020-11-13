Gülün ruhu rekor fiyata satıldı

‘Gülün ruhu’ isimli elmas, şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en büyük pembe elmas oldu.

Rusya’da 2017 yılında bulunan pembe elmas, Cenevre’de düzenlenen açık artırmada 26.6 milyon dolara alıcı buldu. ‘Gülün ruhu’ isimli taş, şimdiye kadar açık artırmada satılan en büyük pembe elmas.

14.8 karatlık elmasın alıcısının ismi açıklanmadı.

Pembe elmas, 2017 yılında Rusya’ya bağlı Saha Cumhuriyeti’nde bulunmuştu.

‘Gülün ruhu’ Rus Alrosa şirketinin koleksiyonundaki üç taştan biri.

Pembe elmaslar, değerli taşlar arasında en nadir bulunan ve uluslararası pazarda en çok talep gören taşlar