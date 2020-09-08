banner15

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi için köyde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kürtün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi için köyde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48