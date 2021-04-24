Günlük vaka sayısı açıklandı: Umut verici düşüş

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 63 bin civarlarından son bir kaç günde 40 bin sınırına geriledi. 24 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2905'i semptomatik olmak üzere 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'ya yükseldi. Vefat sayısı 339 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 297 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2905'i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 11'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 297 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 343 kişi hayatını kaybederken, 3089'u semptomatik olmak üzere 49 bin 438 yeni vaka tespit edilmişti.

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