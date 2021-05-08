GYF'den Azerbaycan'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Bakü'de uzun yıllardır faaliyet gösteren GYF, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırladı.

Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerlerin ve gazilerin aileleri başta olmak üzere yalnız yaşayan emeklilere, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 4 bin aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

Koliler, başkent Bakü'nün yanı sıra Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen bölgelerde ve diğer şehirlerde dağıtıldı.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a ihtiyaç sahipleri için yardım gönderen Türk hayırseverlere teşekkür etti.

Tecim, Karabağ savaşında şehit olanların ailelerini ve gazileri ziyaret ettiklerini, gıda yardımından ziyade onların acılarını paylaştıklarını belirtti.

Çocuklar için de iftar paketleri hazırlayıp dağıttıklarını bildiren Tecim, Türk yardımseverlerin yardımlarının yerine ulaştığını kaydetti.