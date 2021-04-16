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Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonunu kapsayan ve pazartesi günü saat 05.00'da son erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00'da başladı.

Güncel 16.04.2021, 19:09 16.04.2021, 19:36
Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: AA
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