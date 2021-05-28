Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye'de hafta sonunu tamamen içine alan ve pazartesi saat 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Güncel 28.05.2021, 21:17
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "tam kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "kademeli normalleşme tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Kaynak: AA
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