Hainlerin karargahı: Akıncı Üssü

Akıncı Üssü, FETÖ'nün üst düzey sivil yöneticileri ile üniformalı hainlerin buluşma noktası, 15 Temmuz darbe girişiminin karargahı olarak seçildi.

İhanet gecesinin planları ise günler öncesinden burada yapılmaya başlandı. Kalkışma için 11 Temmuz'da harekete geçildi. Darbenin yol haritası ise Akıncı'da kurulan ihanet masasında belirlendi.

Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde kirli plan devreye sokuldu. Üs personeli ‘hava sıcak olduğu için uçuşlar iptal edildi’ denerek üsten uzaklaştırıldı.

Kalkışma Akıncı Üssü'nden yönetildi

Akıncı Üssü'nün koridorlarını artık yalnızca hainlerin postalları adımlıyordu. Hangi şehirlerde nerelerin ele geçirileceği, kimlerin göz altına alınacağı planlandı.

Vatan evlatlarının üzerine sürülecek tanklar da, diğer üslerden kalkacak uçaklar da Akıncı'dan yönlendiriliyordu. Darbe girişiminin sivil komutasını elinde tutan Adil Öksüz de kalkışmayı buradan yönetiyordu.

İlerleyen saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini derdest eden darbeciler, komutanları tek tek Akıncı Üssüne götürmeye başladı. Getirilenler arasındaki kilit isim, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dı.

Akar'ın direnişi darbecilerin kalkışmayı meşrulaştırma oyununu bozdu. Darbeciler bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenledi.

Baskın amacına ulaşsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı da Akıncı'daki karargaha götürülecekti. Ancak planlandığı gibi olmadı.

Darbecilerin namluları halka çevrilmiş, bombaları devletin kurumlarına yağmaya başlamıştı. Akıncıdan kalkan F16'lar, Meclis binasını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini de vurdu.

Halk darbe girişimine direndi

Akıncı Üssü'ne ev sahipliği yapan Kazan, direnişin ilk adreslerinden biri oldu. Cumhurbaşkanının çağrısıyla Üsse koşan Kazanlılar geçim kaynaklarını darbecilerin uçaklarını engellemek için kullandı.

Kazanlılar, traktörlerini, kamyonlarını, iş makinelerini üssün önüne getirerek giriş ve çıkışları engelledi. Ekmek tekneleri olan tarlalarını bir an bile tereddüt etmeden ateşe verdi.

Kazanlıların cesur hamlesi o gece üsten kalkan F-16'ların görüş açısını engelledi. Hainler, vatan aşkıyla mücadele veren Kazanlılara ağır silahlarla karşılık verdi. O gece 9 vatan evladı şehit düştü, 92 kişi yaralandı. verilen mücadele ise ilçeye kahraman unvanı verilerek ölümsüzleştirildi

Karanlık başlayan gece tüm yurtta olduğu gibi akıncıda da darbeciler adına hüsran, Türk halkı adına zaferle son buldu. Üssün adı, FETÖ'cü hainlerin, ihanetinin unutulmaması için ‘Mürted’ olarak değiştirildi.

Darbe girişimine katılan sözde sivil yöneticiler, üniformalı hainlerle birlikte yargı karşısında hesap verdi.