Hak iş: Milletimizin başı sağ olsun

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, 13 vatandaşımızın hain teröristler tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun.

Dünyanın bu sivil katliama sessiz kalmasını kınıyoruz. İki yüzlülük ve riyakarlığın bütün insanlığı kuşattığını bir kez daha gördük. İçerde ve dışarda eli kanlı teröristlere her türlü desteği veren hainlerin oyunlarını, milletimizin birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği bozacak ve hainler mutlaka hak ettikleri cezalarını bulacaklardır.

HAK-İŞ olarak, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terörist girişimleri ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan haklı davada, mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Vatanımızı her türlü tehlikeden korumak için korkusuzca görevini yapan ve bu uğurda şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: BİZİM HABER MERKEZİ