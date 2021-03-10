Hakan Taşıyan ameliyata alındı

Ankara’daki bir hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan’a 4 gün önce karaciğer nakli yapılmıştı. Ünlü sanatçıya bugün de kız kardeşinin böbreği nakledilecek.

Instagram’da paylaştı

Sanatçının Instagram hesabından kız kardeşiyle olan fotoğrafı paylaşılarak şu not düşüldü:

“Sevgili gönül dostları, böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08.00’de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir.”

Hastalık süreci

Ankara’da yaşayan Hakan Taşıyan, 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, geçen haftalarda acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Aranan karaciğer de İzmir’de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastadan alındı.

AA