Hakaret ifade özgürlüğü değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde İstanbul Sözleşmesi üzerinden oluşturulmak istenen "ifade özgürlüğü tartışmaları" için sosyal medya hesabından net bir açıklama yaptı. Altun "hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız" dedi.



Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mücadelemizin merkezinde, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, fikirlerin özgürce dolaşımda olduğu adil bir kamusal alanın inşası vardır. Buna mukabil hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız. Hakkımızı hep aradık. Yine ararız!" ifadelerini kullandı.