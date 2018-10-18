Hakim ve savcı alımı için sınav yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Gül, 29 Aralık tarihinde bin 600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarının satır başları şöyle;

Kaşıkçı davası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor. Titizlikle, derinleştirilerek her aşamasıyla soruşturma yapılıyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz. Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır.

Burada bir konsoloslukta kaybolması sebebiyle uluslararası sözleşmelere uluslararası hukuka da uygun bir şekilde hareket etmek zorunda yargı makamları. Bu özen de gösterilerek hem yerli hem yabancı kamuoyunun da bu konuda gerçeğin ortaya çıkmasına yönelik beklentilerine uygun bir şekilde soruşturma sürdürülmektedir. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve soruşturmanın ayrıntıları elde edilen bilgiler bulgular da elbette başsavcılık tarafından takdir edilecektir. Yine burada soruşturmanın gizli olduğunu da akılda tutmak gerekir.

Vatandaşlarımızın sosyal medya yada farklı yerlerde ifade edilen hususlara değil soruşturmayı bizzat yürüten başsavcılık tarafından elde edilen verilere göre davranması bir kanaate kavuşması doğru olacaktır.

Burada siyaset cephesinde devlet yönetim anlamında sürecin başından beri açık bir şeffaf bir şekilde süreç yönetimi izledi. Bu konuda önemli olan olayın aydınlatılması. Çok net bir şekilde irade ortaya koyuldu. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da olayın yansımasından itibaren bu iradeyi net bir şekilde ortaya koydu. Burada Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklı bir takım bazı hususlar var.

Konsolosluk binası herhangi bir yer değil. Viyana Sözleşmesi uluslararası hukuk çerçevesinde bu hususta yargı makamları idari makamlar nasıl davranacağını bir çerçeve olarak çizmiştir belirlemiştir.

Burada konsolosluk binasına savcı da bir idari makam ben buraya hemen gireceğim şeklinde bir karar veremiyor. Elbette bu konu savcılık yargı makamının takdirinde olan bir konudur fakat sözleşmede yargı vesayir afetler şeklinde ifade ediliyor.

"Brunson beraat etmedi"

Türk yargısı kararını baskıyla, herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir. Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır. Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı verdi.

Ayrıntılar gelecek...