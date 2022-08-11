Hakkari'de 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından dün J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.