Hakkari'de 3 terörist öldürüldü
Mehmetçik operasyonlara devam ediyor. Hakkari kırsalında hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 09.05.2021, 21:51
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari Merkez Çanaklı Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda terörist, etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe↔️ Temizlik (@TC_icisleri) May 9, 2021
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kaynak: AA
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