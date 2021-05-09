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Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

Mehmetçik operasyonlara devam ediyor. Hakkari kırsalında hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 09.05.2021, 21:51
Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Kaynak: AA
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#TSK #Hakkari #pkk
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