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Hakkari'de PKK'ya operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla 2 teröristin Hakkari'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel 24.10.2021, 00:57
Hakkari'de PKK'ya operasyon

İçişleri Bakanı Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

Kaynak: AA
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#Hakkari #pkk #operasyon
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