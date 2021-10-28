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Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

Güncel 28.10.2021, 08:48 28.10.2021, 08:50
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: Bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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