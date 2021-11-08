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Hakurk'a operasyon: 2 terörist öldürüldü

Kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Güncel 08.11.2021, 20:23
Hakurk'a operasyon: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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#msb #Hakurk #Terörle mücadele
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