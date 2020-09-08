Halk Bankası Düzce merkez şubesinde Covid-19 çıktı

Halk Bankası Düzce merkez şubesinde çalışan bir personelde koronavirüs çıktığı öğrenildi.

Şubede çalışan bir personelin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı. Testin sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan personel sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Şubede çalışan birkaç kişinin de teste tabi tutuldukları bildirildi. Banka şubesinin karantinaya alınmadığı ve halihazırda çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: düzcepusula.com

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 16:01