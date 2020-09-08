banner15

Halk Bankası Düzce merkez şubesinde Covid-19 çıktı

Şubede çalışan diğer personeller ve temasta bulunduğu düşünülen kişilerin de teste tabi tutuldukları bildirildi.

Halk Bankası Düzce merkez şubesinde Covid-19 çıktı

Halk Bankası Düzce merkez şubesinde çalışan bir personelde koronavirüs çıktığı öğrenildi.

Şubede çalışan bir personelin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı. Testin sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan personel sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Şubede çalışan birkaç kişinin de teste tabi tutuldukları bildirildi. Banka şubesinin karantinaya alınmadığı ve halihazırda çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: düzcepusula.com

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 16:01
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48